18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

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Mersin'in ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Müzik Festivali, şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin konseriyle açılacak.Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin açılışında, Güher ve Süher Pekinel kardeşler sahne alacak.İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bas Tevfik Rodos'un da Mozart aryalarıyla yer alacağı iki bölümlük konser, 10 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.Festivalin ilk konserini verecek olan Pekinel kardeşler, Mozart'ın "İki Piyano Konçertosu", operanın usta solistlerinden Tevfik Rodos ise unutulmaz Mozart aryalarını, Mersinli sanatseverler için seslendirecek.Güher ve Süher PekinelDünyanın en önemli şefleri ve orkestralarıyla birlikte anılan Güher ve Süher Pekinel kardeşler, saygın konser salonlarında resitaller ve konserler gerçekleştirdi. İkili, çok küçük yaşlarda piyano konserleriyle başladıkları müzik hayatlarında sayısız başarıya imza atarak 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı.Sanatçılar, müzikal başarılarının yanı sıra son 10 yıldır sürdürdükleri sosyal projelerle de adlarından sıkça söz ettirdi.