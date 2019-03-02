Adana
Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen gecede 18. Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu.
Adana Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayşe Meltem Baş, ödül töreninin açılış konuşmasında Puduhepa'nin Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğunu vurgu yaparken derneğin kurucu başkanı merhum Nuran Terliksiz'i de andı. Doç.Dr. Serdar Girginer'in hazırladığı 'Tatarlı
Höyük Kazısı ve Hitit Uygarlığı' sunumundan sonra, önceki yıllarda ödül alanların anımsatıldığı video izlendi.
Konuşmalar ve sunumların ardından Mimar Murat Ulaş
ödülünü arkeolog Doç. Dr. Serdar Girginer'den, yazar ve emekli öğretmen Hatice
Güvel ödülünü eski Kültür ve Turizm Bakanı
Timuçin Savaş'tan, Gazeteci Orhan Apaydın
ödülünü Seyhan
Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Eşli'den, Sümerolog-Yazar Muazzez İlmiye Çığ
ödülünü Adana eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer
'den aldı. - ADANA
Güncel
Kaynak: İHA