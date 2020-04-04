Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

18 saatte, 1521 aracın geçişine izin verilmedi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı Manisa'da, 1521 aracın geçişine izin verilmedi.

04.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:13
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı Manisa 'da, 1521 aracın geçişine izin verilmedi.
Manisa'dan başta İzmir , Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Denizli 'ye giriş ve çıkış yapılan 24 ayrı noktada uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki sürücülere kentten çıkış ve girişin yasak olduğu uyarısında bulundu.
Araçlardakilerin ateşini ölçen ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde yapılması gerekenlerin yazılı olduğu broşürler dağıttı.
Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan tır ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan kişilerin geçişine ise izin veren ekipler, il genelinde uygulamanın başladığı gece yarısından 18.00'e kadar 1521 araçta, 2 bin 542 kişinin geçişine izin vermedi.
Bazı sürücüler, uygulamanın insan sağlığı için önemli olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti. 18 saatte, 1521 aracın geçişine izin verilmedi

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Manisa, İzmir, Güncel

Haberin Videosu :

18 saatte, 1521 aracın geçişine izin verilmedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››18 saatte, 1521 aracın geçişine izin verilmedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Yasin’den güzel haberler var Haberler
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var
İtalya’da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu

Son Dakika Güncel Haberleri

20:24: Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23... - Haber 20:24: Çanakkale'de termal kameralarla trafik denetimi gerçekleştiriliyor - Haber 20:22: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Haber 20:22: Adana'da Mısır Çarşısı korona virüs nedeniyle geçici olarak kapatıldı - Haber 20:21: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi - Haber 20:05: İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi - Haber 18:37: Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler