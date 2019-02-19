18 Şubat 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/barcelona-luka-jovic-icin-chelsea-ile-yarisiyor-11756312-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/barca-almanya-yi-sallayan-forvet-icin-chelsea_11756312_94_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Barcelona, Luka Jovic İçin Chelsea ile Yarışıyor!</span> </a></li><li><a href='/meteorolojiden-istanbul-icin-kar-yagisi-uyarisi-11756301-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/meteoroloji-tarih-verip-uyardi-kar-geliyor_11756301_83_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı</span> </a></li><li><a href='/ali-safak-ozturk-ten-hakeme-sert-tepki-11756261-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/antalyaspor-baskani-ali-safak-ozturk-ten-hakeme_11756261_13_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Mete Kalkavan Gördüğüm En Art Niyetli Hakemdi</span> </a></li><li><a href='/adnan-oktar-cezaevinde-de-rahat-durmadi-11756214-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/adnan-oktar-cezaevinde-de-rahat-durmadi_11756214_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı!</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-tbmm-baskani-binali-yildirim-istifa-11756197-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/binali-yildirim-dan-tbmm-ye-veda-istifasini-sundu_11756197_53_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu</span> </a></li><li><a href='/unlu-oyuncu-hulya-sen-avlu-dizisinden-ayrildi-11756169-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/unlu-oyuncu-hulya-sen-avlu-dizisinden-ayrildi_11756169_38_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ünlü Oyuncu Hülya Şen, Avlu Dizisinden Ayrıldı</span> </a></li><li><a href='/ahmet-cakar-antalyaspor-basaksehir-macindaki-11756167-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/ahmet-cakar-hakemlere-yuklendi-allah-cezanizi_11756167_23_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ahmet Çakar, Antalyaspor-Başakşehir Maçındaki Hakem Kararlarına, 'Allah Cezanızı Versin' Diyerek Tepki Gösterdi</span> </a></li><li><a href='/abd-li-komutan-turkiye-tarafindan-aranan-pkk-li-11756164-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/abd-li-komutandan-turkiye-nin-tepkisini-cekecek_11756164_76_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü</span> </a></li><li><a href='/antalyasporlu-yekta-kurtulus-doukara-nin-11756129-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/yekta-mac-sonunda-isyan-etti-madem_11756129_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti</span> </a></li><li><a href='/futbol-spor-toto-super-lig-de-gorunum-11756107-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/18/super-ligde-22-hafta-tamamlandi-iste-guncel_11756107_34_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Süper Ligde 22. 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