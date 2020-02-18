18 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Takvim Yaprakları
09:20 Süper Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
21:00 Almanya'dan Futbol
22:30 Aktüel Futbol