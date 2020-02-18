18 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Beyaz Balina
01:55 Seksenler
03:00 İyilik Kulübü
03:55 Aileler Yarışıyor
04:55 İncir Ağacı
05:25 İncir Ağacı
06:25 Baba Can'dır
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'te 3 Tarih