18 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

A Milli Basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı DHA'ya konuştu
Melih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz
"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu"
"Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"
Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım
"Türkiye Ligi'nde Türk Telekom olarak play-off yapmak istiyoruz"
Sertaç Şanlı: Shane Larkin çok iyi bir karakter
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.
FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
Bordo mavili takım günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi
17.00 Eczacıbaşı VitrA - Budowlani
19.30 VakıfBank - Lokomotiv Kaliningrad
20.00 Fenerbahçe Opet - LP Salo
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU BAŞLIYOR
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)