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18 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

A Milli Basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı DHA'ya konuştuMelih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu""Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım"Türkiye Ligi'nde Türk...

18.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:3718 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

A Milli Basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı DHA'ya konuştu

Melih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz

"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu"

"Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"

Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım

"Türkiye Ligi'nde Türk Telekom olarak play-off yapmak istiyoruz"

Sertaç Şanlı: Shane Larkin çok iyi bir karakter

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

17.00 Eczacıbaşı VitrA - Budowlani

19.30 VakıfBank - Lokomotiv Kaliningrad

20.00 Fenerbahçe Opet - LP Salo

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU BAŞLIYOR

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)



Melih Mahmutoğlu, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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