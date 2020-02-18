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18 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18 Şubat Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

18.02.2020 08:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:07

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 18 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18 ŞUBAT SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-18 02:53:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

18 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel


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