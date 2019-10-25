Haberler » 3. Sayfa » 18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalan şahıs tutuklandıKOCAELİ - Kocaeli'nin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 18 ayrı suçtan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince 4 farklı...

25.10.2019 21:19
18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı
4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalan şahıs tutuklandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 18 ayrı suçtan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık başta olmak üzere silahlı yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi 18 ayrı suç dosyası ile hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün cezası bulunan Mehmet F.adlı şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsın Başiskele'de bulunduğunu belirleyen Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenleyerek adreslerden birinde şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen Mehmet F., tutuklanarak Kandıra cezaevine sevk edildi.
18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:51 Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı
21:48 Antalya'da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" operasyonu
21:41 Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı
21:40 MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
21:19 18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı
21:10 Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı
21:07 Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
25.10.2019 21:56:30