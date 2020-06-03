18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı.

03.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:53
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sahil şeridine gelen çocuklar, çimlerde oynayıp kıyıda bisiklet sürerek eğlendi.
Bazı çocuklar vaktini top oynayarak değerlendirirken, bazıları da arkadaşlarıyla oyun parklarında vakit geçirdi.
Gençler ise kaykay ve paten sürerek güneşli havanın tadını çıkardı, palmiyelerin altında sohbet etti. 18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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