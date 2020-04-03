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18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak

Kulislerden alınan bilgiye göre, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması konusundaki sınırlamanın 60 yaş üstü olarak uygulanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaş altı çocukların sokağa çıkmaları yasaklanacak.

03.04.2020 07:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:29

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüse karşı bir çok ülkeden daha önce sıkı tedbirleri uygulamaya başlayan Türkiye 'de, sosyal izolasyon konusunda etap etap yeni tedbirler gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli bütün tedbirlerin alınması yönünde talimatının ardından çalışmalar hızlandı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda; bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması konusundaki sınırlamanın 60 yaş üstü olarak uygulanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaş altı çocukların sokağa çıkmaları da yasaklanacak.

DOĞU VE G.DOĞU'DA SON DURUM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyon konusunda yaşanan sıkıntıların gündeme gelmesinden sonra, İçişleri Bakanlığı bölgedeki bütün valilere tedbirlerin daha sıkı uygulanması konusunda talimat vermişti. Bunun üzerine, bölge illerinde, her ile özgü yeni sınırlamalar devreye sokuldu. Yapılan değerlendirmelerde, alınan önlemlerle birlikte son birkaç günde bu illerde sosyal izolasyon oranının yüzde 70'e çıktığı belirlendi.

EN UYUMLU İL ANKARA

Türkiye genelinde uygulamaya giren yasaklara ve sınırlamalara uyum konusundaki en başarılı ilin ise Ankara olduğu belirtildi. Ankara'daki sosyal izolasyon oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı, İstanbul'da da özellikle hafta sonu Ankara'ya yakın bir başarı sağlandığı kaydedildi.

MUHTARLIKLAR UYARILDI

Şehir değiştirenlerin gittikleri yerde 14 gün boyunca izolasyona tabi tutulmaları ve takiplerinin yapılabilmesi için tüm muhtarlıklar da uyarılmış durumda. Valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla köy muhtarlarından, köylerine il dışından gelenlerin kurallara uymalarının temin edilmesi, bu kuralları ihlal edenlerin güvenlik birimlerine bildirilmesi talep edildi.

SINIRLARA ÖZEL HAREKAT TAKVİYESİ

Öte yandan, Türkiye'nin hem doğu-batı sınırı; hem de Suriye sınırında koronavirüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanlığı kaynakları "İran sınırı çok güçlü şekilde tutuldu. Sosyal medyada İran sınırdan toplu geçişler olduğuna dair dolaşan görüntüler yeni değil. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ağrı-Iğdır sınırı ile Yunanistan sınırında özel harekâtçılar görevlendirildi. Van'da iki ayrı hat oluşturuldu. Birinci hatta sınır birlikleri, ikinci hatta jandarma görev yapıyor. Suriye sınır zaten çok güçlü şekilde kontrol ediliyor. Sınırın öbür yanında başlıyor bu tedbirler. Kamplara yönelik de tedbirler artırıldı. Geri gönderme merkezleri vatandaştan izole edildi. Şu ana kadar kamplarda infiale sebep olacak bir durum söz konusu değil" bilgisini verdi.

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18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Güncel

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Kulislerden alınan bilgiye göre 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
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Haberler ›› Güncel ››18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haberler

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