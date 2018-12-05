18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Hırvatistan
'da 11-15 Aralık
tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Dörtlü Turnuva'da mücadele edecek 18 Yaş Altı Futbol
Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, Pula kentinde gerçekleştirilecek turnuvanın aday kadrosuna davet edilen futbolcular, 8 Aralık Cumartesi günü Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanıp, 10 Aralık
Pazartesi günü Zagreb
'e gidecek.
Ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek
ve Karadağ
'ın da yer alacağı turnuvada ay-yıldızlılar, ilk maçını 11 Aralık Salı günü Bosna Hersek ile yapacak.
Milliler, 13 Aralık Perşembe günü Karadağ'la, 15 Aralık Cumartesi günü de Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Ahmet Ceyhan
yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:
Canberk Yurdakul (Bursaspor
), Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Yusuf Can
Esendemir, Atalay Yıldırım, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu
), Berk Akdemir, Işık Kaan
Arslan, Fırat Güllü
(Galatasaray
), Erdoğan Kaya
, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz
, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş
), Fatih
Tultak (Kardemir Karabükspor
), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Oğuzhan Köseoğlu (Ümraniyespor), Taha Tunç (Pendikspor
), Burak Yasin Yeşilay
(Fortuna Düsseldorf
), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe
), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir
).
Hırvatistan,Aralık,Futbol
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:17