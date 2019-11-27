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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Portekiz'de 7-11 Aralık'ta Uluslararası Dörtlü Turnuva'ya katılacak 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

27.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:4618 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
'de 7-11 'ta Uluslararası Dörtlü Turnuva'ya katılacak 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takımda aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Aralık Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Ay-yıldızlılar, turnuvada 7 Aralık'ta İspanya, 9 Aralık'ta Portekiz ve 11 Aralık'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Şenol Ustaömer'in teknik direktörlüğünü yaptığı 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Defans: Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir)
Orta Saha: Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Atalay Yıldırım, Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Özcan Yaşar (Utrecht)
Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor)

Portekiz, Aralık, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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