18 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı Amasya'da Kampa Girdi

15 Kasım 2018 Perşembe 17:30



15 Kasım 2018 Perşembe 17:30

Türkiye 18 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Hokey Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amasya'da kampa girdi.Avrupa Hokey Federasyonu tarafından Kırklareli'de 14-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi gerçekleştirilen kampa 24 sporcu ile 4 antrenör katılıyor.Amasya'daki kamp, 20 Kasım'a kadar devam edecek.18 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takım Antrenörü Mehmet Kanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ardından bir kamp dönemi daha olacağını, ardından bazı sporcuların eleneceğini söyledi.Türkiye Hokey Federasyonunun bu sporda Türkiye'yi söz sahibi hale getirmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Kanık, "Burada iyi hazırlık dönemi geçirip ülkemize Güneydoğu Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk getirmeyi hedefliyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmaları güzel gidiyor. Herhangi sıkıntımız yok." dedi.Kanık, gerçekleştirecekleri ikinci kampta oyuncu sayısını düşürüp kadroyu netleştireceklerini anlattı.İkinci kampın şampiyonanın yapılacağı Kırklareli'de gerçekleştirileceğini aktaran Kanık, "Hedefimiz şampiyonluk. Sporcuların çoğu yaşları küçük olmasına rağmen süper ligde oynayan kaliteli oyuncular." ifadelerini kullandı.