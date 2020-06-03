18 yaş altındakiler dışarıda olmanın tadını çıkardı

İzmir ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakiler, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olmanın tadını çıkardı.

03.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:47
İzmir ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakiler, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olmanın tadını çıkardı.
İzmir'de sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden ve maske takan çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesimlerinde gezdi.
Zaman zaman yağan yağmurun altında oyunlar oynayan çocuklardan bazıları bisiklete bindi, bazıları da uçurtma uçurdu.
Bostanlı sahilinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte de çocuklar yağışa rağmen eğlenceli vakit geçirdi.
Bazı ilçelerde çocuklar, dışarıya çıkmanın keyfini sağanak sonrası yaşadı.
İki çocuğunu dışarı çıkaran Didem Daşlı, AA muhabirine, iznin çocuklara çok iyi geldiğini söyledi.
Çocukları üçüncü kez sokağa çıkardığını anlatan Daşlı, "Çocuklar dün geceden itibaren çok heyecanlıydı. Arkadaşlarını gördükleri için çok mutlular. Okula gidemedikleri ve evden çıkamadıkları için sıkılıyorlar. Sokağa çıktığımız gün bizim için bayram oluyor." dedi.
Nehir Başçiftci (10) de yeniden dışarıda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ceren Demir (9) ise evde sıkıldığını, dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Çevre iller
Denizli'de çocuklar park ve oyun alanlarında vakit geçirdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çocuklar, ebeveynleriyle yürüyüş yaptı.
Aydın'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, parklarda vakit geçirdi. Bazı çocuklar da Atatürk Kent Meydanı'nda bisiklete binip, patenle kaydı.
Uşak'ta çocuklar, park ve oyun alanlarında zaman geçirdi. Atapark'ta yoğunluk oluştu. Bazı çocuklar da kentin işlek caddelerinde aileleriyle yürüyüş yaptı.
Manisa'da da çocuklar, cadde, meydan ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Yağışa rağmen aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Fatih Parkı, Cumhuriyet ile 15 Temmuz Demokrasi meydanları ve Ulupark'ta gezdi. 18 yaş altındakiler dışarıda olmanın tadını çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, Güncel, Haber

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