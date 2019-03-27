18 yaşına giren oğluna anneden sandık sürprizi"18. yaş pastasına oy vereceği sandığı koydurdu"
ANKARA - Ankara
'da ikamet eden Gayretli ailesinin küçük çocuklarından Ahmet Buğra
Gayretli 18 yaş gününü içinde oy vereceği 1327 nolu sandığın yer aldığı pasta ile kutladı. Başkentli Gayretli ailesinin küçük çocukları Ahmet Buğra Gayretli'ye annesi Asuman Gayretli, 18. yaş gününde doğum günü sürprizi hazırladı. 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan Buğra Gayretli'nin doğum günü pastasının üzerinde, oy vereceği sandık ve numarası yer aldı. Annesi hazırladığı bu sürprizi, demokrasinin ve sandıkta verilecek bir oyun dahi öneminin anlaşılması için yaptığını belirtti."Oy vermek gurur verici"İlk kez oy kullanacak olan Gayretli ise, "Gurur duyuyorum mutluluk verici bir haz. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı ne ise o almasını temenni ediyoruz. Anneler unutulmaz, ellerinden öperiz, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Allah razı olsun yaptırmış pastayı"dedi."Siyasette gizlilik esas"18 yaşına giren Gayretli 31 Mart yerel seçimlerinde ise kime oy vereceği sorusunu, " Siyasette gizlilik esastır" şeklinde yanıtladı."Seçim kağıdı geldiğinde çok sevinmişti"Anne Gayretli, Buğra'nın seçim kağıdı geldiğinde çok mutlu olduğunu gördüğü için doğum günü pastasını böyle yaptırmaya karar verdiğini belirterek, "26 Mart Buğra'nın doğum günüydü böyle bir sürpriz yapmak istedim oğluma. 18 yaşına girdiği için babasıda onu ehliyet kursuna yazdırarak güzel de bir hediyede bulunmuş oldu" diye konuştu.
Ankara, Ahmet Buğra, Genel
Kaynak: İHA