18 Yaşındaki Genç, Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:34

KONYA'da Ömer E. (18), bir caminin tuvaletinde ölü bulundu. Ömer E.'nin yanında enjektör bulan ve uyuşturucuya bağlı ölümden şüphelenen polis, soruşturma başlattı.Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şerafettin Camii tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah tuvalete giren vatandaşlar, kabinin içinde hareketsiz halde yatan genci görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, adının Ömer E. olduğu belirlenen gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuvalette incelemede bulunan polis ise Erdemir'in yanında enjektör bulundu. Polis, uyuşturucuya bağlı ölüm şüphesi üzerinde dururken, Ömer E., cenazesi otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.- Konya