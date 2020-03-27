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18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Karabük'te köprüden atlayarak toprak zemine düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

27.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:34
18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Karabük 'te köprüden atlayarak toprak zemine düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri durumu ağır olan gence müdahalede ederken vatandaşlar da film izler gibi olayı izledi.


Edinilen bilgiye göre olay Kayabaşı Köprü'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Yasin A. henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden atladı. Toprak zemine düşen genç aldığı darbeyle ağır yaralandı. Gencin atladığını gören arkadaşları durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar film izler gibi sağlık ekiplerinin gence müdahalesini izledi. Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran gencin, hayati tehlikesi sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayabaşı, Karabük, Polis, 3. Sayfa

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