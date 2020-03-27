Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi Köprüden atlayarak toprak zemine düşen genç ağır yaralandı Karabük'te köprüden atlayarak toprak zemine düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

27.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:42
18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi
Köprüden atlayarak toprak zemine düşen genç ağır yaralandı
KARABÜK - Karabük 'te köprüden atlayarak toprak zemine düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri durumu ağır olan gence müdahalede ederken vatandaşlar da film izler gibi olayı izledi.
Edinilen bilgiye göre olay Kayabaşı Köprü'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Yasin A. henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden atladı. Toprak zemine düşen genç aldığı darbeyle ağır yaralandı. Gencin atladığını gören arkadaşları durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar film izler gibi sağlık ekiplerinin gence müdahalesini izledi. Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran gencin, hayati tehlikesi sürüyor. 18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:55: Uçuruma düşmekten son anda kurtuldu - Haberler 19:54: CHP'li Öztrak: "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin" - Haberler 19:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi - Haberler 19:50: Bakan Koca: "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün... - Haberler 19:49: Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler