18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

28.05.2020 07:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:56
18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.
Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Yeni Mahalle Son Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rezzan Tayfan, sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tayfan kalçasından yaralanırken, saldırgan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Tayfan ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Tayfan'ı vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 18 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, Güncel, Haber

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