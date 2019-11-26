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18 yaşındaki genç uyuşturucu içerken hayatını kaybetti

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:0218 yaşındaki genç uyuşturucu içerken hayatını kaybetti
'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte uyuşturucu içerken 18 yaşındaki Mehmet A.'nın uyuşturucunun dozunu fazla kaçırarak fenalaştığı iddia edildi. Özel araçla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen genç, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, ölen gencin arkadaşlarını gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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