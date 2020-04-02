Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu

Kızılcahamam'da yaban hayatını araştırırken yaralı Akbabayla karşılaşan 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, ilk müdahaleyi yaptığı yaralı akbabayı Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti.

02.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:58
18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu
Kızılcahamam 'da yaban hayatını araştırırken yaralı Akbabayla karşılaşan 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, ilk müdahaleyi yaptığı yaralı akbabayı Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti. Akbaba tedavisi yapılmak üzere ekipler tarafından hayvan hastanesine gönderildi.

Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde yıllardır yaban hayatını araştıran 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, gece vakti ormanda yaralı bir Akbabaya rastladı. Yaralı kuşa zarar vermeden güvenli bölgeye taşıyan Vural, burada ilk müdahalesini yaptığı Akbaba'yı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek Kızılcahamam Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti. Ekipler, yaralı Akbabayı tedavisi için hayvan hastanesine götürdü. Sık sık yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan Vural, onlara büyük bir sevgiyle bağlı. Bugüne kadar, yüzlerce yaban hayvanını görüntüleyen Vural'ın en büyük isteği yaban hayatına katkı sağlamak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcahamam, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:27: Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 11:27: Nisan ayında kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda çalışma - Haber 11:26: DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Haber 11:26: AK Parti İstanbul Milletvekili Dalkılıç'tan su uyarısı Açıklaması - Haber 11:26: Ağrı'da vatandaşlar, bariyerle kapatılan caddeye ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 10:18: Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler