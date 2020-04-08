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18 yaşındaki gence silahlı saldırı

18 yaşındaki gence silahlı saldırı Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç yarandı.

08.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:29
18 yaşındaki gence silahlı saldırı
SAMSUN - Samsun 'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç yarandı.
Olay, Fatih Mahallesi Sancak Sokak'taki Sebze ve Meyve Hali çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde kahvecilik yapan Murat Özer(31), hal çıkışında karşılaştığı 18 yaşındaki Murat Ö.'ya silahla ateş etti. Sağ ayağından aldığı kurşunla yaralanan Murat Ö. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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