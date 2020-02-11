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18 yaşındaki Jordan Hadaway, Real Madrid'de antrenör olarak göreve başladı

Henüz 18 yaşında olmasına karşın UEFA B lisansı alarak antrenör olan Jordan Hadaway, Real Madrid'in antrenörlük eğitimlerini tamamlayarak İspanyol ekibinde göreve başladı.

11.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:56

Hope Üniversitesi'nde bir öğrenciyken UEFA lisansını alan Jordan Hadaway, daha sonra 'in Caerwys FC kulübüne teknik direktör oldu ve bu alanda 18 yaşıyla dünya rekoru kırdı.

Daha sonra ise Real Madrid'in antrenörlük derslerinin verildiği eğitimlere katılan Hadaway, şimdilerde Avrupa çapında İspanyol devinin futbol okullarında antrenör olarak görev yapacak.

"YAŞIMA RAĞMEN BANA SAYGI DUYACAKLARINI BİLİYORDUM"

Bu genç yaşta antrenörlük konusunda kendisini geliştiren Hadaway, Caerwys'deki ilk günlerini anlattığı açıklamasında, "Yaşıma rağmen bana saygı duyacaklarını biliyordum. İlk çalışmaya başladığımızda takıma 'Beni burada istemiyorsanız söyleyin' dedim. En yaşlısı 36 yaşında olan kadroda deneyimli futbolcular vardı" şeklinde konuştu.

"ÇOK AYRICALIKLI BİR DURUM, MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Yaptığı çalışmalar Real Madrid'in ilgisini çektikten sonra eğitimlerine katılan Hadaway, "UEFA B lisansımı bitirmem beklendikten sonra, Real Madrid'de tam zamanlı kadrolu personel oldum. Çok ayrıcalıklı bir durum. Raul, Arbeloa, Roberto Carlos, Solari gibi kişilerle yan yana çalışmak muhteşem bir duygu" sözlerini kullandı.

18 yaşındaki Jordan Hadaway, Real Madrid'de antrenör olarak göreve başladı

Real Madrid, Liverpool, Galler, Spor


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