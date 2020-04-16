Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor

18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor Adana'da bir odası yanmış çinkolu evde yaşam mücadelesi Hasta babasına bakan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım istiyor Adana'da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla...

16.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:21
18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor
Adana 'da bir odası yanmış çinkolu evde yaşam mücadelesi
Hasta babasına bakan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım istiyor
ADANA - Adana'da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkolu evde yaşayan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Devletten 500 lira bakım parası aldığını belirten Ateş, "Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın yeter. Ameliyat olması gerek ancak ameliyattan sonra onu bu eve getiremem" dedi.
4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A. 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye babası Halil İbrahim ile kaldı. Yüreğir İlçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.
2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi. Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar'daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana'ya geldi.
Babasının ameliyat olması gereken ancak derme çatma evde devletten aldıkları 500 lira bakım parasıyla zar zor geçinen Lütfiye, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

"Para istemiyorum ev yapılsın yeter"
Babasının sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Lütfiye Ateş, "Evimiz yandı. Evimiz çok sağlıksız ve babam hasta. Babamın ameliyat olması lazım ancak ben babamı bu eve ameliyattan sonra getiremem. Şuan hem sağlık hem de evimiz nedeniyle mağduruz. Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın onu istiyorum. Ben babamla tek yaşıyorum. Babamın beyninde kan pıhtısı oluşmadan önce bende çalışıyordum ama o pıhtı ortaya çıkınca bende işten ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

"Utanmıyorum sadece yardım istiyorum"
Devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini kaydeden Ateş, "Tek olmak gerçekten çok zor. Kimseye gidemiyorsun. Aç kalsan su verecek insanlar yok. Kaymakamlığa başvuru yaptım ama dönüş olmadı. Tekim diye bazı şeyleri de yapamıyorum. Bazı kişiler habere çıkarsan utanırsın diye söylediler ama burası benim yaşadığım yer. Utanmıyorum sadece yardım istiyorum. Evin bir odası yandığı ve üzeri çinko olduğu için yağmur yağınca içeri su doluyor. Elektrik ve su tesisatlarında sıkıntı var onları da doğru düzgün kullanamıyoruz. Hayırseverler ve devletimizden evimizin yapılması babamın sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşma bozukluğu yaşayan Halil İbrahim Ateş ise kızından başka kimsesinin olmadığını ve yardım beklediğini söyledi. 18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Haberler ›› Güncel ››18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:29: Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle "Amerika'nın En... - Haber 10:28: TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 2 HASTA CERRAHPAŞA'DAN ALKIŞLARLA TABURCU OLDU - Haber 10:28: Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak - Haber 10:28: Koronavirüsü yenen iki kişiden immün plazma bağışı - Haber 10:26: Bolu'da, vali ve kaymakamlar "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber