06 Aralık 2018, 21:06
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18 Yaşındaki Öğrenci Bekaretini 10 Milyon TL'ye Satışa Çıkardı

Londra'da yaşayan ismini Jade olarak açıklayan 18 yaşındaki kız öğrenci daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bekaretini 10 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Londra'da yaşayan 18 yaşında Jade, daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bekaretini 1.5 milyon pounda Türk parası olarak 10 milyon TL'ye satışa çıkardı.

"BEKARET BELGESİNİ VERECEĞİM"

Kendisin tek başına yoksulluk içinde büyüten annesinin borçlarını ödemek için böyle bir karar verdiğini söyleyen Jade, annesinin kendisine sürekli derslerine odaklanmasını söylediği için hiç erkek arkadaşının olmadığını söyledi. Jade, ayrıca ileride kendi işinin sahibi olmayı, dünyayı gezmeyi ve hayır kurumu kurmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Kendisine talep ettiği parayı veren kişiye doktordan aldığı bekaret belgesini vereceğini söyleyen Jade, bir aktör, iş adamı veya futbolcu ile ilk ilişkisin yaşamak istediğini ve birlikte olduğu kişiden kendi işini kurmak için gereken bilgileri alabileceğini ümit ettiğini söyledi.

Londra
06 Aralık 2018 Perşembe 21:06



YORUMLAR (21)
CAN: rezıkkk buuu bes kurus etmez
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BAKİR ABBAS: jade hanım öğrenciyim bi kıyak yapsan bana fazla param yok ne demişler kiminin parası kiminin duası
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LANETOLASIFEDERAL: kandırdım nazlı yari çılgın sözlerle. . .
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MURO: Yuh ne altın mı bu beleş olsun . . . . . ?
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ELHAMDULİLLAH ŞIRNAKLI : Londra nerde Şırnak nerde böyle haberler bizi ilgilendirmez
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