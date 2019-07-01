01.07.2019 12:50
Haberler » 3. Sayfa » Haber

18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek

18 yaşındaki Serkan

Kayseri'de şelalenin tepesinden düşen ve derede kaybolan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın yeri belirlendi.

Kayseri 'de şelalenin tepesinden düşen ve derede kaybolan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın yeri belirlendi. Ekipler Timurbuğa'ya ulaşabilmek için suyun yönünü değiştirmeye çalışacak.

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu şelalesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek suya düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın yeri, arama kurtarma ekipleri tarafından belirlendi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten akan suyun şiddeti nedeniyle Timurbuğa'ya ulaşamayan arama kurtarma ekipleri, suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor. Kullanılacak olan 6 metre uzunluğundaki büz ile suyun yönünü değiştirerek şiddetini azaltmayı hedefleyen ekipler böylece Timurbuğa'yı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışacak.

AFAD , jandarma, 112 ve Türkuaz arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri , Develi , Serkan , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:40 Tokat'ta buğday tarlasında korkutan yangın
13:39 Parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan kadın yakalandı
13:34 18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek
13:28 Kaçak mezardan bez parçası çıktı
13:27 Kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada
13:26 Sokaklara hayat veren tabelacı, kaldığı işhanında ölü bulundu
13:26 Eşini vurduktan sonra oğlundan helallik isteyip intihar etmiş