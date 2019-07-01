01.07.2019 13:35
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18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek

18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecekKAYSERİ - Kayseri'de şelalenin tepesinden düşen ve derede kaybolan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın yeri belirlendi.

18 yaşındaki Serkan 'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek
KAYSERİ - Kayseri 'de şelalenin tepesinden düşen ve derede kaybolan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın yeri belirlendi. Ekipler Timurbuğa'ya ulaşabilmek için suyun yönünü değiştirmeye çalışacak.
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu şelalesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın yeri, arama kurtarma ekipleri tarafından belirlendi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten akan suyun şiddeti nedeniyle Timurbuğa'ya ulaşamayan arama kurtarma ekipleri, suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor. Kullanılacak olan 6 metre uzunluğundaki büz ile suyun yönünü değiştirerek şiddetini azaltmayı hedefleyen ekipler böylece Timurbuğa'yı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışacak.
AFAD , jandarma, 112 ve Türkuaz arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek
Kaynak: İHA
Kayseri , Serkan , 3. Sayfa

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