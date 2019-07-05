05.07.2019 12:30
Haberler» Güncel» Haber

18 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Şişli'de çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı.

Şişli'de çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı. Şişli'de bu yıl farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayları nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşındaki Tahir Ç.'yi yakaladı. Şişli Feriköy Mahallesi'nde yakalanan Tahir Ç.'nin yapılan sorgusunda çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere gasp, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan toplamda 83 suç ve 7 adet arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki Tahir Ç. adliyeye sevk edildi.
(İHA) 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, şişli, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:37   TEM'deki cinayet
12:36   Aksaz Sosyal Tesisleri misafirlerini ağırlıyor
12:36   DHA DIŞ- Kaliforniya'daki depremin yeni görüntüleri paylaşıldı
12:35   Zincirlikuyu'da korkutan yangın (3)
12:35   Ayvalık'ta 35 İran ve Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
12:35   Muğla'da uyuşturucu operasyonu
12:35   Üniversiteli Eren, yaralı ve bakımsız sokak hayvanlarına evini açtı