06.07.2019 01:01
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18 yaşındaki suç makinesi yakalandı

18 yaşındaki suç makinesi yakalandı 18 yaşında 83 suç kaydı bulunan şahıs yakalandıİSTANBUL - Şişli'de yaşanan çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi Tahir Ç. yakalandı.

18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
18 yaşında 83 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
İSTANBUL - Şişli'de yaşanan çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi Tahir Ç. yakalandı. Zanlının çeşitli mağazalarda yaptığı hırsızlıklar güvenlik kamerasına da yansıdı.
2019 yılında Şişli'de farklı günlerde meydana gelen hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayları nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında elde edilen güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşındaki Tahir Ç. isimli şahsı yakaladı. Şişli Feriköy Mahallesi'nde yakalanan Tahir Ç.'nin yapılan sorgusunda çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere gasp, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan toplamda 83 suç ve 7 adet arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki Tahir Ç. adliyeye sevk edildi. 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Kaynak: İHA
Şişli, 3. Sayfa

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