18 Yıl Boyunca Adada Unutulan ve Yalnız Yaşayan Kadın

Kaliforniya
sahillerinin açıklarında San Nicolas Adası adıyla bilinen sarp kayalıklar bulunur. Mavi yunuslar bu kayalıkların çevresinde dolanır, su samurları kayalık havuzlarında oynaşır ve deniz kuşları adanın yarıklarında yuvalarını kurar.
Bir zamanlar bu adada Kızılderililer de yaşardı - ta ki bir gün adadan ayrılıp doğuya gitmeye karar verene kadar.
Gerilerinde ise genç bir kız bıraktılar.
Bu kızın adı Karana'ydı. Karana, Her yıl yeni bir umutla onu unutan geminin geri gelmesini bekledi. Ama o gemi hiç gelmeyecekti. En sonunda Karana hayatını değiştirecek bir karar vermesi gerektiğini anladı; ya halkını kendi başına takip edecek ya da sonsuza dek o adada yalnız başına kalacaktı.
Mavi Yunuslar
Adası adındaki bu hikaye Scott O'Dell
tarafından yazıldı. ve pek çok insan tarafından sevilerek okundu.
Ancak okuyanların birçoğu, O'Dell'in bu romanının gerçek bir olay ve gerçek bir hayata dayandığını bilmiyordu.
Yunuslar,Kaliforniya
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:25