18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu
Muğla'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
12.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:25
Muğla 'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla'da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından arama kaydı bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla'da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından arama kaydı bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa
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