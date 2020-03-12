Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu - Haberler

18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu

Muğla'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

12.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:25
18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu
Muğla 'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla'da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından arama kaydı bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi