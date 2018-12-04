18 Yıldır Temeli Atılmayan Sitenin Arazisi İcrayla Satışa Çıkarıldı

Antalya
'da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli atılmadığı iddia edilen sitenin arsası, icra yoluyla satışa çıkarıldı.
Antalya 10. İcra Dairesinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede Antalya Havalimanı'nın yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. İhaleye katılan olmadığı için satış gerçekleştirilemedi.
Mağdurlardan bazılarının avukatlığını yapan Semih Gökpınar
, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer yüzlerce mağdur gibi müvekkillerinin de 18 yıl önce Fadıl Akgündüz
'e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen süreçte evlerin temelinin dahi atılmaması üzerine yasal yollara başvurduklarını söyledi.
Hukuk mücadelesi sonunda site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verildiğini belirten Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.
Gökpınar, iyi bir bölgede bulunan arazinin gerçek değerinin 40 milyon liranın üzerinde olduğunu, ilerleyen zamanda satılacağına inandıklarını dile getirdi.
İhaleyi takip etmek için gelen bazı mağdurlar, satışın bir an önce yapılmasını ümit ettiklerini söyledi. Söz
konusu arazi Antalya 10. İcra Dairesince 8 Ocak'ta yeniden satışa çıkarılacak.
Gökpınar,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 16:07