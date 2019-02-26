26 Şubat 2019, 14:01
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18 Yıllık Eşini Aldatan Masterchef Somer Sivrioğlu, Yasak Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi

Masterchef'te jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, yasak aşkıyla ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz ay eşini aldattığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturan Somer Sivrioğlu, iddiaları doğrulamıştı. 2 çocuğu bulunan Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşini aldatması büyük tepki çekerken, yasak aşıklar bugün ilk kez görüntülendi.

EŞİ HESABINI TAMAMEN KAPATTI

Masterchef'te jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu'nun programın editörlerinden biriyle ilişkisi ortaya çıkmıştı. Olayın ardından boşanma sürecine giren eski çiftten Somer, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekindikleri fotoğrafları silmezken, Aslı Sivrioğlu hesabını tamamen kapattı.

İHANETTEN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

İlk olarak MasterChef'in bir diğer jürisi olan Hazer Amani'nin restoranındayasak aşkıyla gizlice görüşen Somer Sivrioğlu, ilişkisini artık gizlemiyor. Sözcü'nün özel haberine göre, ünlü şef ve editör Pınar, Beşiktaş sokaklarında ilk kez birlikte görüntülendi.

İHANET SONRASINDA BOŞANMA KARARI ALMIŞTI

İhaneti arkadaşlarından öğrenen Aslı Sivrioğlu, ilk ve son kez yaptığı açıklamada, zor günler geçirdiğini söyleyerek, 18 yıllık hayat arkadaşıyla yollarını ayırma kararı aldığını belirtmişti.

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YORUMLAR (24)
PAŞA: aslında parayı bulduğu için yapmıyor. belki de her zaman yapıyordu ama magazin değer olmadığı için kimse fark etmiyordu.
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MUHTAR: yam yam
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X: Bununda sevgilisi varya artık ölsemde gam yerim.
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BOSCH VİTES: magazincinin kanalına cıkan iflah olmuyor tabii ki kendiside. Yazık!
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OLMADI: ALLAH YUVA BOZANA YUVA VERMEZ ZAMANLA KİMİN HAKLI OLDUGUNUN GÖRECEK
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