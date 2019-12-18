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180 kilo ağırlığındaki kadın, yardım istiyor

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Ulviye Akman (65), yürümekte güçlük çekmesine yol açan aşırı kilolarından kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

18.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36180 kilo ağırlığındaki kadın, yardım istiyor

DENİZLİ'nin ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Ulviye Akman (65), yürümekte güçlük çekmesine yol açan aşırı kilolarından kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

Çivril ilçesinin kırsal Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ulviye Akman, 30 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladı. Kilosu yıllar içerisinde sürekli artan Akman'ın hareket kabiliyeti azaldı. Yürümekte güçlük çeken Akman, son 1 yıl içerisinde ise 180 kilogram ağırlığına ulaşarak yatağa bağımlı hale geldi. Emekleyerek hareket edebilen Akman, tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Ev işlerini yapmakta güçlük çektiğini anlatan Akman, "Komşularımın desteğiyle yaşamaya çalışıyorum. Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım 509 lira engelli maaşı ile geçiniyorum. Aşırı kilolarım nedeniyle hareket edemiyorum. Kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Yetkililer bana yardım etsin" dedi.



Kızılcasöğüt, Çivril, Güncel

Kaynak: DHA

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