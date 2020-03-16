180 kişilik umre kafilesi Isparta'da
- 180 kişilik umre kafilesi Isparta'da Umre kafilesi KYK yurtlarında kalacak Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir...
16.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
- 180 kişilik umre kafilesi Isparta 'da Umre kafilesi KYK yurtlarında kalacak
ISPARTA - Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceğini duyurdu. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmekte. Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur.
ISPARTA - Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceğini duyurdu. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmekte. Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :180 kişilik umre kafilesi Isparta'da
Etiketler : Isparta Valiliği, Süleyman Demirel, Isparta, Umre, Sağlık
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