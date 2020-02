180 yıllık tarihi han lüks otele dönüştürüldü

Geçen yıl yüzde 10 artışla 15 milyon civarında turist ağırlayan İstanbul 'un potansiyeli lüks otel markalarını kente çekiyor. Marriott International, İstanbul'daki ilk JW Marriott otelini Karaköy'de açtı. Lüks otel tarihi Veli Alemdar Han 'ın restore edilmesiyle turizme kazandırıldı.Türkiye'nin en değerli turizm destinasyonlarından İstanbul, artan turizm potansiyeli ile lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Turizm sektörünün lüks markalarından JW Marriott, Ankara'dan sonra İstanbul'daki ilk otelini Karaköy'de açtı. 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen Veli Alemdar Han'ın restore edilmesi sonucu turizme kazandırılan JW Marriott Istanbul Bosphorus, Tarihi Yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı'nı gören bir manzarada misafirlerini ağırlamaya başladı."Karaköy bölgesine değer katmak istiyoruz"Otelin açılış toplantısında konuşan JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, İstanbul'un her zaman merak uyandıran bir şehir olduğunu vurgulayarak, kentin tarihine kucak açan bir noktada otel açmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. "İstanbul, ziyaretçilerine hem Doğu'nun mistisizmini ve önemli tarihi değerlerini hem de Batı'nın modernliğini bir arada sunuyor" diyen Köseoğlu, şunları söyledi:"İstanbul geçen yıl 15 milyon turisti ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artışla, turist sayısını artırdı. Sektör olarak bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. JW Marriott Istanbul Bosphorus olarak, İstanbul'un en cazip bölgelerinden birinde, Karaköy'de otelimizi açarak, bu yükselişe katkıda bulunmak istiyoruz. İstanbul'un gerçek turizm potansiyelini hep birlikte açığa çıkarabiliriz. Otelimizin yer aldığı bölge, aynı zamanda Galataport projesinin hayata geçeceği bir alan. Galataport'un bölgeye canlılık getirmesi bekleniyor. Biz de 130 misafir odamız, Spa at JW Istanbul'umuz, her biri farklı konseptte sekiz adet yiyecek ve içecek alanımızla bölgeye değer katmak istiyoruz. Türkiye'nin ve İstanbul'un turizm potansiyeline olan inancımız tam.""Katarlı yatırımcıdan 93 milyon Euro"Otel binası için 180 yıl önce inşa edilen ve o dönemin en işlek hanlarından biri olan Veli Alemdar Han'ı seçtiklerini ifade eden Köseoğlu, şöyle devam etti:"Yıllar içinde metruk bir yapıya dönüşen Veli Alemdar Han'ı restore ederek, yeniden toplumun hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz. Otelimizin mülk sahibi Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da toplam 27 oteliyle hizmet veren Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi (ARTIC). Katar merkezli şirket, JW Marriott Istanbul Bosphorus'un yanı sıra yine Marriott International zincirinin bir parçası olan Sheraton Istanbul City Center'a da yatırım yaptı. Şirket, her iki oteli toplam 93 milyon Euro yatırımla satın aldı." - İSTANBUL