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182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlüler Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş, Adana'da yakalandı.

13.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:56
182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlüler Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş, Adana 'da yakalandı.Muğla'nın Bodrum ilçesinden 2015'te Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken, teknenin batması sonucu 7 göçmen boğuldu. Olayla ilgili Adanalı balıkçılar Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş hakkında 'adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 kişi, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 182'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı, haklarında da tutuklama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan 3 hükümlünün Adana'nın Karataş ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 3 göçmen kaçakçısının bulunduğu adrese baskın yaptı. Kaçmak isteyen Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş, yakalanıp, gözaltına alındı. Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ali Can, Cebrail, Bodrum, Adana, Güncel

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