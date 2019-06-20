183 Genç hukukçu yemin edip kep fırlattı

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle adaletin temsilciliğini yapacak 183 genç hukukçu, hukukun üstünlüğüne, adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak için yemin etti.



Genç hukukçuların bu önemli günü için Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yemin törenine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya il protokolü, öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.



Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı yemin töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya; Fakültenin kuruluşundan bu yana sayısız mezun verdiğini ve mezunların uygulamanın farklı yerlerinde başarılı bir şekilde fakülteyi temsil etttiklerini belirterek 2018-2019 yılında adaletin temsilcisi 183 genç hukukçuyu daha ülkeye kazandırdıklarını söyledi.



Devletin en önemli kuvvetlerinden birisi olan yargının iyi işlemesi iyi hukukçuların varlığına bağlı olduğunu belirterek Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 4 yıllık eğitim öğretim döneminde öğrencilere hukukun temel ilkeleri kapsamında bir hukuk nosyonu kazandırılmaya çalışıldığını ifade etti. Altunkaya; "Bu temel ilkeleri özümseterek mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ülkemizin dört bir tarafına dağılarak hukukun uygulanması için önemli görevler üstlenecekler. Toplum içerisinde bu kimlikle yer edinmek çok büyük bir sorumluluktur. Bu kimlik altında toplumun ihtiyaçları çerçevesinde ortak adalet duygusunu oluşturma mecburiyeti bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bu kimliği başarılı bir şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphem yok." diye konuştu.



Ülkemizin, hukuku doğru yorumlayan, sosyal düzenin kurulmasını temin eden, hukuk kurallarını tespit edip uygulayan hukukçulara ihtiyacı olduğunu ifade eden Altunkaya; "Adalet sistemimizde reform arayışları devam etmektedir. Temel hedef; hukuk devletinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sisteminin oluşturulmasıdır. Toplumun talebi de bu yöndedir. Bu taleplerin karşılanabilmesine ve sistemin ideal işleyişine yönelik reform ise zamana yayılan, tedrici ve dinamik bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bugünden itibaren bizler sizlere verilebilecek temel eğitimi bu kapsamda vermiş bulunuyoruz. Bundan sonrası sorumlu vatandaş olmanın temeli atalarımızın kanlarıyla aldıkları bu toprakları koruyup Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmaktır. Hukukçu olarak bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinizden eminim." dedi.



Konuşmaların ardından genç hukukçular; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uyacaklarına dair yeminlerini ederek keplerini havaya fırlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA