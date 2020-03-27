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185 kişilik belediye ekibi, Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, 185 kişilik ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

27.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:41

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, 185 kişilik ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen bir çalışma kapsamında ana arterler önce köpüklü sularla yıkanıp ardından ilaçla dezenfekte ediliyor.

Ticari ve sosyal alanlarda geniş kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemini yürüten ekipler, çalışmalarını tam donanımlı ekipmanlarla yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, koronavirüs tehlikesine karşı yapılan çalışmaların 185 kişilik belediye personeli ile aralıksız devam ettirildiğini vurguladı.

İki haftalık süreçte kentte dezenfeksiyon işlemi yapılmadık yer bırakmadıklarına işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Havaların ısınması ve tabiatın canlanmasıyla dezenfeksiyon sürecine bahar temizliğini de dahil ettik. Temizlik personellerinden oluşan ekibimiz, vakumlu ve hidrostatik süpürgelerle arazözler yardımıyla ana arterleri köpüklü sularla yıkayıp temizliyor. Baştan aşağı yıkanan ana ve ara arterlerde daha sonra dezenfeksiyon işlemine geçiliyor. Özel ekibimiz donanımlı araçlarla dört bir tarafı ilaçlayarak dezenfekte ediyor."

Vatandaşlara "evde kalın" çağrısı

Sekmen, alınan önlemlerin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz koronavirüs tehlikesine karşı aldığımız tedbirler kadar güçlüyüz. Bu bakımdan koruma ve korunma tedbirlerini en üst düzeyde tutarak salgınla mücadelemizi devam ettireceğiz. İki aşamalı olarak yürüttüğümüz bu çalışmayla hem şehrimizi temiz ve hijyenik bir hale getirmiş, hem de dezenfekte etmiş oluyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize de bu mücadele sürecinin çok daha anlamlı hale gelmesi için kişisel tedbirlere özen göstermeleri ve mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz."

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185 kişilik belediye ekibi, Kovid-19’a karşı dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

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185 kişilik belediye ekibi, Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışması yapıyor

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