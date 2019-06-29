29.06.2019 15:36
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186 aydır okunan mevlit

186 aydır okunan mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için bu ay 186. mevlit okutuldu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için bu ay 186. mevlit okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin 186.'sı gerçekleştirildi. Mevlitte Kur'an Kerim okunarak haziran ayında şehit olanlardan Şehit Lütfi Çelik , Şehit Serkan Yavuz ve bütün şehitlerin ruhuna hediye edildi.

"Şehit aileleri seçilmiş insanlar"

Mevlit programına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Öncelikle şuna inanıyoruz: Şehitlik herkese nasip olmuyor. Allah, şehit ailelerini özellikle seçiyor. Bazen şehitlerimizin öykülerini ailelerinden dinliyorum. Gerçekten seçilmiş insanlar olduğuna inanıyorum "dedi.

Mevlide Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz , EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Lütfi Çelik , Karadeniz , Güncel

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