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19 Ağustos 2019 Haberleri

19 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

20.08.2019 00:18 19 Ağustos 2019 Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kayyum, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:37   FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
00:18   19 Ağustos 2019 Haberleri
00:16   FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
22:10   CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan "Doğu Akdeniz" açıklaması
22:08   - Bakan Ersoy'dan 'kaza' açıklaması
20:43   Bingöl'de ayı, çobana saldırdı
19:44   Vali Mehmet Emin Bilmez, "(Bakan Yardımcısı kaza) Cenazemizi akşam uğurlayacağız"