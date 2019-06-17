17.06.2019 23:08
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19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde, sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde, sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı.

Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi.

Konserde Ajda Pekkan, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ajda Pekkan'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler, ipek kozasından yapılan taç ile Alanyaspor forması ve plaket verdi.
Kaynak: AA
Ajda Pekkan, Sanat festivali, Alanya, Kültür Sanat

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