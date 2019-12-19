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19 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

19 Aralık 2019 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

19.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 06:4519 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:15 Snooker

02:00 Otomobil

03:00 Spor Otomobil

03:30 Kayakla Atlama

05:00 Snowboard

06:05 Snowboard

07:00 Snowboard

08:00 Serbest Kayak

09:00 Snooker

10:30 Motosiklet

11:00 Spor Otomobil

12:05 Kayaklı Koşu

13:00 Binicilik

14:00 Golf

15:05 Biatlon

16:05 Biatlon

17:35 Snowboard

18:45 Serbest Kayak

20:00 Snooker

21:30 Haberler

21:35 Biatlon

22:30 Alp Disiplini

23:15 Alp Disiplini


Eurosport, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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