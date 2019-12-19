Haberler » Sinema » 19 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

19 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

19 Aralık 2019 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

19.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 06:4519 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

02:30 Azize

05:00 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:42 Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda - Haberler
07:33 ABD Başkanı Trump'la ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi - Haberler
07:17 Erdoğan, Malezya'dan dünya liderlerine seslendi: 5 ülkenin keyfine bırakılan sistem ömrünü tamamladı - Haberler
07:12 Yılın unutulmaz anları: 2019'a damgasını vuran 14 fotoğraf - Haberler
07:12 Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz - Haberler
00:38 Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti - Haberler
00:26 Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu - Haberler
23:55 Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
19.12.2019 08:12:49