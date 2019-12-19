Haberler » Sinema » 19 Aralık 2019 Show Yayın Akışı - Haberler

19 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

19 Aralık 2019 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

19.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 06:4519 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Zaman Makinesi 1973

03:00 Aşk Ağlatır

05:15 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:42 Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda - Haberler
07:33 ABD Başkanı Trump'la ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi - Haberler
07:17 Erdoğan, Malezya'dan dünya liderlerine seslendi: 5 ülkenin keyfine bırakılan sistem ömrünü tamamladı - Haberler
07:12 Yılın unutulmaz anları: 2019'a damgasını vuran 14 fotoğraf - Haberler
07:12 Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz - Haberler
00:38 Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti - Haberler
00:26 Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu - Haberler
23:55 Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
19.12.2019 08:12:55