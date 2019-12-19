19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

İstikbal Mobilya Kayserispor
14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu
16: 30 Medipol Başakşehir
- Hekimoğlu Trabzon
18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor
20: 45 Trabzonspor - Altay
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
PFDK - TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
Euroleague
20: 45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg
Euroleague Kadınlar
22: 15 UNI Girona - Fenerbahçe
VOLEYBOL
Erkekler Şampiyonlar Ligi
18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitanova
Erkekler Cev Kupası
19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş
20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)