Haberler » Spor » 19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Spor

19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

İstikbal Mobilya Kayserispor14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu16: 30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor 20: 45 Trabzonspor - AltayGALATASARAYSarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

19.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:3319 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

İstikbal Mobilya Kayserispor

14: 30 Yukatel - Altınordu

16: 30 Medipol - Hekimoğlu Trabzon

18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor

20: 45 Trabzonspor - Altay

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

PFDK - TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Euroleague

20: 45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg

Euroleague Kadınlar

22: 15 UNI Girona - Fenerbahçe

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitanova

Erkekler Cev Kupası

19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş

20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)



İstikbal Mobilya, Denizlispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:34 Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda liderliğini sürdürdü - Spor
09:33 19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Spor
09:18 Yeni Milasspor'un Yeni Hocası Birol Erten - Spor
09:16 Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Spor
09:15 Şamil Çinaz: "Vicdanım rahat" - Spor
08:43 Muslera, Gökhan Çıra'ya karşı haklı çıktı! İşte olaylı maçın raporu - Spor
08:28 Cenk Tosun kaçırdı, Everton elendi - Spor
08:18 Ozan Kabak'ın golü Schalke'ye yetmedi - Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Spor
19.12.2019 09:43:47