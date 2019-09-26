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19 aylık bebeğe dünyanın en pahalı ilacını almak için yapılan kampanyada 2 Milyon Euro toplandı

Macaristan'da 19 aylık hasta bir çocuğun dünyanın en pahalı ilacını alabilmesi için internet üzerinden başlatılan kampanyada sadece birkaç günde 2 milyon Euro para toplandı.

26.09.2019 17:4519 aylık bebeğe dünyanın en pahalı ilacını almak için yapılan kampanyada 2 Milyon Euro toplandı
Macaristan'da 19 aylık hasta bir çocuğun dünyanın en pahalı ilacını alabilmesi için internet üzerinden başlatılan kampanyada sadece birkaç günde 2 milyon Euro para toplandı.

Zente isimli bebeğin ailesi eşine az rastlanan Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastası olan bebeklerinin tedavisi için bir kez uygulaması 1.9 milyon Euro'yu tutan Zolgensma ilacından almak istedi. Hastalığa yakalanan kişilerin 2 yaşına gelmeden alması gereken bu ilaca ekonomik gücü yetmeyen aile 19 Eylül'de 'Gofundme' internet sitesi üzerinde bağış kampanyası başlattı. Kampanya başladıktan 6 gün sonra Zente'nin annesi gerekli parayı topladıklarını duyurdu.
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Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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