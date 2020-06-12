19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

12.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:59
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Silivri ve Çatalca bölgesinde "10 numara yağ" olarak tabir edilen yüklü miktarda kaçak akaryakıtı, piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, Çatalca'da seyir halindeki bir kamyona operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kamyon kasasındaki fiber tanklar içerisinde, 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan kamyona da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yıl başından bu yana 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 39 operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 59 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan 11 araca da el konuldu. 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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