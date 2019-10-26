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19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

19. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, ikinci oldu.

26.10.2019 21:0619. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
19. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, ikinci oldu.
QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda TED Spor Kulübünde gerçekleştirilen toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvanın finalinde Rus tenisçi Kamilla Rakhimova, Pemra Özgen'i 6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvada ödülleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz takdim etti.

Pemra Özgen, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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